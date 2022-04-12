Oxfam uyardı: Rusya-Ukrayna savaşı çeyrek milyar insanı aşırı yoksul bırakabilir

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle artan gıda ve enerji maliyetlerinin çeyrek milyar insanı daha aşırı yoksulluğa itebileceği konusunda uyardı.



Gelecek hafta düzenlenecek IMF Dünya Bankası Bahar Toplantıları öncesi bir birifing hazırlayan İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, savaşın yarattığı yeni zorlukların pandemide biriken sorunlara eklendiğini belirterek, fakir ülkelerin borçlarının iptal edilmesi çağrısında bulundu.



Oxfam'ın Uluslararası Yönetici Direktörü Gabriela Bucher, "Acil radikal eylem olmadan, insanlığın en derin çöküşüne, aşırı yoksulluk ve acıya tanık olabiliriz" dedi.



65 MİLYON KİŞİ DAHA RİSK ALTINDA



Dünya Bankası, pandeminin bir sonucu olarak bu yıl 198 milyon insanın aşırı yoksulluğa itilebileceğini tahmin etmişti.



Ancak Oxfam, Ukrayna'nın işgali ve artan enerji fiyatları dikkate alındığında 65 milyon kişinin daha risk altında olduğunu tahmin ediyor.



Ayrıca, bunun sonucunda 28 milyon kişinin daha yetersiz besleneceği düşünülüyor.



Oxfam, en zenginlerden ve pandemi veya Ukrayna savaşı gibi krizlerden kâr eden şirketlerden daha fazla vergi alınması çağrısında bulundu.



Ayrıca G20'ye, yoksul ülkelerin yararlanması için mevcut bir kemer sıkma fonundan 100 milyar dolar ayırması ve sübvansiyonlar ve mal ve hizmetler üzerindeki vergileri keserek en yoksulları enflasyondan koruması çağrısı da yaptı.