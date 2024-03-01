Şubat ayı market araştırması: En çok fiyat artışı kuru incirde

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şubat ayı market araştırmasını yayımladı. Araştırmaya göre, geçen ay marketteki 40 ürünün 29’unda fiyat arttı, 11’inde düştü.



Şubat'ta fiyatı en çok artan ürün ise yüzde 61 ile kuru incir oldu. Bayraktar, "Kuru incirdeki fiyat artışını yüzde 42 ile kuru kayısı, yüzde 32 ile fındık içi, yüzde 29 ile kuzu eti takip etti. Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 32 buçuk ile beyaz lahana oldu." dedi.



Şubat ayında üreticide 32 ürünün 17'sinde fiyat artışı yaşanırken 8 üründe düştü. 7 üründe ise fiyat değişmedi.



Üreticide en fazla fiyatı düşen ürün yüzde 41 ile kabak olurken, fiyatı en çok artan ürün ise yüzde 67 ile kuru soğan oldu.



Üretici ile market arasındaki fiyat farkı en fazla limonda görüldüğünü söyleyen Bayraktar, "Şubat ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 634 ile limonda görüldü. Limondaki fiyat farkını yüzde 572 ile portakal, yüzde 340 ile kuru incir, yüzde 259 ile kabak takip etti." açıklamasında bulundu.



Üretimi artırmak amacıyla üreticiye girdi desteği sağlanması gerektiğini belirten Bayraktar, "Üreticilerimiz beklediği geliri elde edemediğinde üretmekten kaçınıyor. Yüksek fiyatlardan çiftçilerimizi korumak gerekiyor. Üreticilerimizin mazot gübre desteği bir an önce ödenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.