Tahvil devinden Türkiye analizi: Yatırım yapılabilir seviye yolunda

Dünyanın en büyük tahvil fonu yöneticilerinden biri olan Pimco, Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyede kredi notunu geri kazanma yolunda olduğunun altını çizdi.



Financial Times'ın haberine göre Pimco, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapsamlı bir ekonomik revizyona olan bağlılığının ülkeyi yatırım yapılabilir kredi notunu geri kazanma yoluna soktuğu iddiasıyla Türkiye'nin tahvil piyasasına giriyor. Habere göre tahvil devi, geçen yılın ikinci yarısından bu yana Türkiye'nin TL cinsinden borçlarını satın alıyor.

"ÇABALAR İŞE YARIYOR"



Şirketin gelişmekte olan piyasalar ekibinin başında bulunan Pramol Dhawan, "Faiz oranları önemli ölçüde arttı, maliye politikası sıkılaştı. Politika yapıcılar sürdürülemez programları gevşetmeye devam ediyor, yerel halkı liraya geri yatırım yapmaya ve ABD dolarından uzaklaşmaya teşvik ediyor. Bu çabalar işe yarıyor" ifadelerini kullandı.



Fon şirketinin yerli Türk varlıkları konusunda "çok yapıcı" olduğunu belirten Dhawan, not artırımının her şey planlandığı gibi giderse önümüzdeki beş yıl içinde gerçekleşebileceğini söyledi.

"YATIRIMCILAR İYİMSER"



Dhawan, yatırımcıların son dönemde Türkiye'nin ekonomi politikasını yakından izlediğini ve uyum sürecine bağlılığı konusunda iyimser olduğunu söyledi.



Pimco ve Vanguard, yüklü faiz artışları sonrasında portföylerine TL varlıklarını eklemişti. Fon yöneticileri, TL cinsi varlıklara olumlu baktıklarını belirtmişti.

