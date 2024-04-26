Tahvil kralı uyardı: Teknoloji hisselerinden kaçının

ABD merkezli yatırım yönetimi firması Pimco'nun kurucusu Bill Gross, yatırımcıların teknoloji hisselerinden kaçınması gerektiği tavsiyesinde bulundu.



Pacific Investment Management Company'nin (Pimco) kurucu ortaklarından William Hunt "Bill" Gross, ABD ekonomik verilerinin ardından Hazine tahvilleri ve hisse senetlerinin gerilemesi üzerine yatırımcılara bazı tavsiyelerde bulundu.



Bloomberg'de yer alan habere göre Gross, "Değerli hisse senetlerine bağlı kalın, şimdilik teknolojiden kaçının" dedi.



Bir zamanların tahvil kralı olarak bilinen Gross, sosyal medya platformu X'teki bir gönderisinde, yatırımcıların teknoloji şirketleriyle uğraşması gerekiyorsa Microsoft'u satın almaları gerektiğini yazdı.



Gross, gösterge 10 yıllık Hazine tahvillerinin getirisinin yüzde 4,75'e yükseldiğini ve bu yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,74 ile perşembe günkü zirvenin çok da üzerinde olmadığını belirtti.

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