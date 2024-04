TAİK Başkanı Özyeğin: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ABD özel sektörüyle buluşturmak için çalışmalara başladık

Özyeğin, "Bu tür dönemler statükoya eşi benzeri görülmemiş zorluklar getirmekle birlikte uzun vadeli ekonomik ortaklıkların kararlılığını test eden dönemlerdir." dedi.



Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde son dönemde yaşanan olumlu ivmelenmenin büyük bir fırsat sunduğunu belirten Özyeğin, "İlişkilerin her iki taraf için de değer yaratacak şekilde, daha kapsamlı ve etkili yönde geliştirilmesine dair çabalarımızı artırmanın gerekli ve zamanlı olduğuna inanıyorum. TAİK olarak hedefimiz, artan işbirliği düzeyini daha da ileriye taşımak ve her iki ülkenin ortak alanlarını belirlemek için birlikte çalışmaktır." diye konuştu.



Özyeğin, 2023 yılında 31 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacmiyle ortaya çıkan 14,8 milyar dolarlık ihracatla ABD'nin en fazla dış satım yapılan ikinci ülke konumunda yer aldığını ifade ederek, "Türkiye'nin ABD'ye ihracatına baktığımızda son 5 yılda yaklaşık yüzde 60 arttığını görüyoruz." diye konuştu.



Türkiye'deki ABD kaynaklı yatırımların 14,3 milyar dolara, ABD'deki Türk yatırımlarının ise 9,7 milyar dolara ulaştığına işaret eden Özyeğin, "Ülkemizde ABD sermayesine sahip 2 binden fazla şirket bulunuyor. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında eski ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşmak adına önümüzdeki dönemde yoğun çaba sarf edeceğiz." dedi.



"ABD İLE ÜÇÜNCÜ ÜLKELERDE YAPILACAK İŞBİRLİĞİ POTANSİYELİ ÖNEM TAŞIYOR"



Murat Özyeğin, Türkiye-ABD ilişkilerinde son dönemde gerçekleşen bölgesel ve küresel gelişmelerin de etkisiyle yoğun bir temas trafiği yaşandığını, ilişkilerdeki olumlu gelişmeler ışığında ekonomik açıdan da pozitif bir atmosfer gözlemlendiğini ifade etti.



İkili ilişkilerin olumlu seyrinin gelecek dönemde de devam edeceğini vurgulayan Özyeğin, "İsveç'in NATO'ya üyeliğinin onaylanması ve ABD'nin F-16 konusunda attığı adımların ardından iki ülke ilişkileri yeniden ivme kazanacak. Gelecek dönemde de ılımlı havanın somut işbirliği adımlarına dönüşmesi bekleniyor." diye konuştu.



Özyeğin, ABD ile üçüncü ülkelerde yapılacak işbirliği potansiyelinin de önemli olduğunu belirterek şöyle devam etti:



"2023'ün Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 13. Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında American Turkish Business Roundtable (ATBR) ile Cumhurbaşkanı'mızın şahitliğinde işbirliği anlaşması imzaladık. Türkiye ve ABD arasında iş yapan firmaların başvurabilecekleri böyle güçlü bir kurumun varlığı ikili ekonomik ilişkilere yeni bir momentum kazandıracak. Komiteler ve çalışma gruplarımızla birlikte karşı kanat kuruluşumuz ATBR ile stratejik ilişkilerin güçlendirilmesinde kararlıyız."



"AMERİKALI FON YÖNETİCİLERİNİ HAZİNE VE MALİYE BAKANI MEHMET ŞİMŞEK İLE BİR ARAYA GETİRECEĞİZ"



TAİK'in marka etkinliği olan Türkiye Yatırım Konferansı'nın bu yıl 3 etkinlikle düzenleneceğini ve çalışmaların genişletildiğini dile getiren Murat Özyeğin, TAİK tarafından Citi işbirliğinde gerçekleştirilecek 14'üncü Türkiye Yatırım Konferansı kapsamında Amerikalı fon yöneticileri ve kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yöneticileri ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i 22 Nisan tarihinde New York'ta bir araya getirecekleri söyledi.



Özyeğin, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası kapsamında yılın son Türkiye Yatırım Konferansı'nın 23-24 Eylül'de düzenleneceğini belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile ABD'li fon ve portföy yöneticilerini, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan ile de ABD'nin önde gelen iş insanları ve Fortune 100 yöneticilerini bir araya getireceğiz." dedi.



"TARAFLAR, CUMHURBAŞKANI'MIZA YATIRIM VE ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN TALEP VE SORUNLARINI AKTARMA FIRSATI BULACAK"



Türk-Amerikan ilişkilerinin referans noktalarından biri olarak kabul edilen Amerika Türkiye Konferansı'nın (ATC) uzun aradan sonra yeniden gerçekleştirileceğini ifade eden Özyeğin, "ATC'nin 39'uncusunu 9-10 Mayıs'ta Washington'da gerçekleştireceğiz. ATC, 1985 yılından günümüze Türk-Amerikan ekonomik ilişkilerinde referans noktası görevi görüyor." diye konuştu.



Özyeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin de planlandığını kaydederek, "Biz de TAİK olarak bu ziyaret ve stratejik görüşme kapsamında Cumhurbaşkanı'mızı ABD özel sektörüyle buluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Bu buluşmada her ne kadar ABD’li yatırımcılarla Cumhurbaşkanı'mızın bir araya geleceği hususu öne çıkıyor olsa da ABD'deki Türk yatırımlarının 9,7 milyar dolar seviyesine ulaşmasıyla birlikte bu firmalarımızın, ihtiyaçlarını Cumhurbaşkanı'mız nezdinde aktarması ve arkalarında Türk hükümetinin desteğini hissetmelerine büyük önem veriyoruz." ifadesini kullandı.



İki ülkenin önde gelen yatırımcılarıyla gerçekleştirilecek yuvarlak masa toplantısında tarafların Cumhurbaşkanı'na yatırım ve ortaklıklarına ilişkin talep ve sorunlarını aktarma fırsatı bulacağını söyleyen Özyeğin, "Karşı kanadımız ATBR ve US Chamber işbirliğinde gerçekleştireceğimiz 39'uncu ATC Konferansı'nda politika, savunma, enerji, dijital ve ekonomi ana başlıklarında iki ülkenin üst düzey yetkililerinin de katılımıyla iki günlük panel serilerini de düzenleyeceğiz." dedi.



İSTANBUL'DA DÜZENLENECEK "TRADE WİNDS"E 100'Ü AŞKIN AMERİKAN FİRMASININ GELMESİ BEKLENİYOR



ABD Ticaret Bakanlığı'nın en büyük ticaret heyeti organizasyonu olan "Trade Winds"in tarihinde ilk defa bir şehirde ikinci kez İstanbul'da 13-15 Mayıs'ta düzenleneceğini söyleyen Özyeğin, "İkili ilişkilerde ivme yakaladığımız böyle bir dönemde yüzü aşkın iş insanını ağırlayacak olmak bizler için de çok heyecan verici olacak." diye konuştu.



Özyeğin, programın son 15 yıl içinde ikinci kez Türkiye'de gerçekleşeceğine işaret ederek, "Bu tekrarın başka bir örneği yok. Her yıl farklı bir ülkede yapılan bu etkinlik için Türkiye'nin seçilmiş olması, iki ülke ticari ilişkilerinin geleceği için önemli bir gösterge. ABD'li bakan ve bakan yardımcılarının da katılımlarıyla 100'ü aşkın Amerikan firmasının ülkemize gelmesini öngörüyoruz. Tüm özel sektörümüzü bu programı yakın markaja almaya davet ediyorum." dedi.

