Tapuda yeni dönem başladı: Noterden gayrimenkul satışı nasıl olacak? Ek ücret ödenecek mi?

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği, arsa, tarla, konut, iş yeri gibi tüm taşınmaz satışlarının noterliklerde yapılması için hazırlıklarını tamamladı.



Yeni uygulama ülke genelinde başladı. İlk uygulama Ankara'da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla gerçekleşti. Bakan Tunç, "Tapuda sadece hafta içi yapılabilen taşınmaz satışıyla ilgili işlemler bundan sonra artık hafta sonu da gerçekleşmiş olacak" dedi.

Taşınmazını satmak isteyen kişi, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesindeki e-Başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçerek başvuruda bulunacak.



Noterlik tarafından, başvuranın taşınmazın hak sahibi olduğunun tespitinin ardından başvuru kabul edilerek işlem başlatılacak.



Başvurunun kabulüyle noter tarafından taşınmazla ilgili tapu kayıtları incelenecek, satış yapmaya engel durum olup olmadığı kontrol edilecek.

