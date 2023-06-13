Tarımda "El Nino" etkisi | Kahve ve kakaoda fiyatlar yükselmeye başladı

Meteoroloji uzmanlarının bir süredir dikkat çektiği "El Nino" hava olayları, tarımı etkilemeye başladı.



Dünyanın en önemli tarımsal üretim merkezlerinin bazılarına kuraklık, bazılarına ise aşırı yağışlar bırakan "El Nino" hava olayının geri dönüşü, kahve ve kakaoda etkisini göstermeye başladı.



Kakao vadeli işlemleri, küresel arza ilişkin artan endişeler nedeniyle ton başına 3.180 doların üzerine çıkarak dört haftanın en yüksek seviyesini gördü.

KAHVE PİYASASINDA ENDİŞE HAKİM



Fiyatlar son 1 ayda yüzde 6.3, son 1 yılda yüzde 36 düzeyinde... Kahve piyasasında da benzer endişeler baş gösterdi.

Arabica kahve vadeli işlemleri, "El Nino"nun küresel üretim için risk oluşturduğunu söyleyen bir raporun ardından 1,9 dolar civarına geri döndü.