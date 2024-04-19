Tarımsal girdi fiyat endeksi şubatta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin Tarım-GFE verilerini açıkladı.



Buna göre, endeks şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,59, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 49,92 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 36,71 yükseldi.



Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,63, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,34 artış gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 46,51, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 75,27 yükseliş görüldü.



ALT GRUPLAR



Yıllık Tarım-GFE'ye göre 4 alt grup daha düşük, 7 alt grup daha yüksek değişim gösterdi.



Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar yüzde 21,33 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 24,25 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 164,78 ile veteriner harcamaları ve yüzde 90,16 ile diğer mal ve malzemeler olarak kayıtlara geçti.



Aylık Tarım-GFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim sergiledi.



Aylık düşüş gösteren alt grup yüzde 0,41 ile veteriner harcamaları oldu. En az artış gösteren alt grup yüzde 1,71 ile makine bakım masrafları olurken, aylık artışın yüksek olduğu alt grup yüzde 5,85 ile diğer mal ve hizmetler olarak kayıtlara geçti.

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