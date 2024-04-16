Tatil planı yapanlara uyarı: Dolandırıcılara dikkat edin!

Tüketiciler, tatil sezonunun yaklaşmasıyla turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların yürüttüğü yoğun reklam ve tanıtım faaliyetleriyle karşılaşıyor.



Özellikle tüketicilerin sıkça tercih ettiği otel ve turizm tesislerinin internet sitelerinin fotoğraf ve isimlerinin kopyalanarak, e-posta ve kısa mesajlar üzerinden cazip tekliflerle tüketicilerin mağdur edildiği görülüyor. Bu nedenle tatil rezervasyonu yapacak tüketicilerin mağduriyet yaşamamak için bazı hususlara dikkat etmesi önem taşıyor.



Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkanı Aziz Koçal, tüketicilerin indirimli tatil beklentileri üzerinden haksız kazanç elde etmek isteyen dolandırıcıların bir çok yola başvurduğunu belirterek, "'Tatil fırsatı' başlığıyla e-posta veya kısa mesaj yoluyla gelen sahte linklere karşı dikkatli olunmalı. Bu linkler üzerinden geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da tüketiciler mağduriyet yaşayabilir. Bu yolla kredi kartı ile ödeme yapılırsa kredi kartı bilgileriniz de dolandırıcıların eline geçebilir." uyarısında bulundu.



Rezervasyon yapılacak tesisle ilgili gerekli araştırmaların yapılması tavsiyesinde bulunan Koçal, "Turizm tesisinin belgeli olup olmadığı, otelin yıldız sayısı, kamu kurum ve kuruluşları nezdinde kayıtlı olup olmadığı, varsa otel hakkında yapılan şikayetlerin sorgulanması önem taşıyor. Bu sorgulamalar 'www.tursab.org.tr' veya 'www.kulturturizm.gov.tr' adreslerinden yapılabilir." dedi.



"ÖDENEN BEDELDEN İNDİRİM TALEP EDİLEBİLİR"



Yüz yüze veya internet üzerinden yapılan rezervasyonlarda mutlaka ön bilgilendirme ve alınacak hizmetlere dair broşür alınması gerektiğini aktaran Koçal, sözleşmelerde taahhüt edilen hizmetlerden herhangi birinin eksik verilmesi durumunda tüketicinin indirim talep etme hakkı bulunduğunu bildirdi.



Tüketicilerin, cezai şart ödemeden turun başlama tarihinden 30 gün önce sözleşmeyi feshetme hakkı bulunduğuna dikkati çeken Koçal, fesih bildiriminin mutlaka kalıcı veri ortamında yapılması gerektiğini söyledi.



"MAĞDURİYETLER KAYIT ALTINA ALINMALI"



Kılıç, tüketicilerin ayıplı hizmetle karşılaşması durumunda tüketici hakem heyetlerine, arabuluculuk müessesesine ve tüketici mahkemelerine başvuruda bulunabileceğini dile getirerek, bu yıl için 104 bin liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe veya il tüketici hakem heyetlerine, 104 bin lira ve üzerindeki uyuşmazlıklar için ise arabuluculuk müessesesine başvurulabileceğini söyledi.



Tüketicilerin, karşılaştıkları mağduriyeti giderebilmek için ayıplı hizmetleri kayıt altına almasının önem taşıdığını bildirdi.

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