TBB Başkanı Çakar: Bankacılık sektörü yatırım için cazip

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, İstanbul'da yapılan Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi'nin açılışında konuştu.



Bankacılık sektörü sermayesinin güçlü olduğunu belirten Çakar, "Aktif kalitesinde sorun yok, NPL (sorunlu kredi) oranı düşük. Yurtdışından sağlanan kredilerde çevirme oranı yüzde 140 oranında." ifadelerini kullandı.



Çakar, "Krediler/GSYH oranının hâlâ düşük olması büyüme potansiyelini ortaya koymaktadır, bankacılık Türkiye'de yatırım için cazip sektörlerin başında gelmektedir" dedi.

