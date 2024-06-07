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TCMB döviz serbest hesaplara ödenen faizi indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye çekti.

TCMB döviz serbest hesaplara ödenen faizi indirdi
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 5 yıl sonra ilk

Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı: 5 yıl sonra ilk

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TCMB Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, banka, Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki ) uygulanan faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.

Avrupa 'nın (AMB) faiz indirimi sonrası döviz depo alım faiz oranı tüm vadelerde yüzde 4'ten yüzde 3,75'e, döviz depo satım faiz oranları ise 1 hafta vadede yüzde 6'dan yüzde 5,75'e, 1 ay vadede yüzde 6,5'ten yüzde 6,25'e düşürüldü.

AMB, perşembe günü gerçekleştirilen toplantı sonrasında mevduat faizini yüzde 4'ten yüzde 3,75 seviyesine indirmişti.

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