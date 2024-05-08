TCMB'nin TL depo alım ihalesine 102 milyar liralık teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif 102 milyar 200 milyon lira oldu.



TCMB'nin bugün açtığı 200 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 89 milyar 600 milyon lira olurken, ihaleye 102 milyar 200 milyon liralık teklif geldi.



İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,74, maksimum faiz oranı 50,00, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,98 olarak ilan edildi.



2006'DA YOĞUN OLARAK KULLANILMIŞTI



TCMB depo ihaleleri sterilizasyon aracı olarak 2006'da yoğun olarak kullanılmış, ardından da geçen yıl tekrar devreye alınmıştı. İhaleler bu yıl da geçici sterilizasyon amacıyla kullanılmıştı.



Öncü veriler Merkez Bankası'nın geçen hafta salı günü 4 milyar dolar, geçen haftanın tamamında 11 milyar dolar ile tarihi bir döviz alımı yaptığını gösteriyor.



REZERVLER 27 MİLYAR DOLAR ARTTI



Bankacıların hesaplamalarına göre, TCMB'nin swap hariç net rezervi 9.8 milyar doları geçen hafta olmak üzere son 5 haftada 27 milyar dolar arttı.



TCMB bu dönemde TL likidite koşullarındaki sıkılığı bozmadan döviz birikimi yapmak adına lokal bankalarla swap işlemlerini azaltmak başta olmak üzere bir çok yöntem kullandı.



Analistler, haftanın ilk iki gününde de TCMB'nin döviz birikimine "belirgin" devam ettiğini belirtti.