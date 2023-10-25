Tekstil sektörünün 9 aylık ihracatı 7 milyar doları aştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, tekstil ve ham maddeleri sektörü yılın 9 ayında 200 ülke ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdi.



Söz konusu dönemde sektör ihracatçıları, 1 milyon 685 bin 606 ton ürün karşılığında 7 milyar 156 milyon 791 bin dolar gelir sağladı.



GÖZDE PAZAR AVRUPA



Sektör en fazla geliri 4 milyar 605 milyon 104 bin dolarla kumaştan elde etti. Bu ürünü 1 milyar 706 milyon 559 bin dolarla iplik ve 845 milyon 127 bin dolarla elyaf takip etti.



Sektörün gözde pazarı ise 2 milyar 683 milyon 246 bin dolar ihracatla Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Ülke bazında ihracatta ilk sırada 591 milyon 502 bin dolarla İtalya bulunuyor. İtalya'yı 471 milyon 727 bin dolarla Beyaz Rusya, 350 milyon 845 bin dolarla ABD izledi.



TİM Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Fikret Kileci, tekstil sektörünün köklü bir tarihe sahip olduğunu belirtti.



Sektörlerinin Türk ekonomisinde ağırlığının yüksek olduğunu vurgulayan Kileci, şunları kaydetti:



"Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok il zarar gördü. Bunların içerisinde tekstil sektöründe ilk sıralarda yer alan Gaziantep ve Kahramanmaraş da var. Bu illerdeki tekstil yatırımları zarar gördü ve etkilendi. Bu durum sektör ihracatına yansıdı ama olumsuz etkileri yavaş yavaş gidiyor. Sektörümüzün yılın 9 ayındaki ihracatı 7 milyarın üzerinde. Bu yaşananlara rağmen her türlü engel ve zorluk karşısında yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında sektörel alım ve ticaret heyetleri, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüme uyum, tasarım yarışmaları, eğitimlerle sektörümüzün başarısını sürdürürken 2023 yılı ihracat hedeflerimiz kapsamında üreterek ve ihraç ederek üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

