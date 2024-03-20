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TEPAV: Politika faizi 500 baz puan artırılmalı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) para politikası değerlendirme notunda politika faizinin 500 baz puan artırılması ve verilere bağlı olarak ilave sıkılaştırma yapılabileceğinin belirtilmesi gerektiğini söyledi.

TEPAV: Politika faizi 500 baz puan artırılmalı
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Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet 'nın faiz kararına odaklanırken, her ne kadar ortalama beklentiler faizin sabit tutulacağına işaret etse de farklı aktörlerin faizlerin artırılması yönünde beklenti ve çağrıları bulunuyor.

Faizin artırılması yönündeki son çağrı TEPAV'dan geldi. TEPAV Makroekonomi Çalışma Grubu'nun hazırladığı para politikası değerlendirme notunda politika faizinin 500 baz puan artırılması gerektiği ifade edildi.

Raporda verilere bağlı olarak ilave sıkılaşma yapılabileceğinin belirtilmesi gerektiği de söylendi. TEPAV ekonomistleri para politikasındaki dengesizlikleri gidermek amacıyla politika faizindeki artışın özellikle mevduat faizlerine yeterince yansımasını ve kredi piyasasının daha sağlıklı çalışmasını temin edecek düzenlemeler yapılması ve aktarım mekanizmasının işleyişinin kolaylaştırılması gerektiğini belirtti.

Enflasyon bekleyişlerinde TCMB'nin enflasyon tahmini ile olan uyumsuzluktaki artışın ve döviz kurunda gözlenen yukarıya doğru baskının mutlaka önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen TEPAV ekonomistleri bu çerçevede iktisadi temelleri sağlamlaştıracak bir dizi adım atılarak son zamanlarda gözlenen hareketlerin güçlendirilmiş temellerden geçici sapmalar olduğuna ekonomik birimlerin ikna edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

TEPAV ekonomistleri notlarında "Rasyonele dönüş sürecinin kapsamlı bir programa dönüştürülmesine yönelik güçlendirici adımlar bir an önce atılmalıdır." ifadelerini kullandı.

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