TESK'ten perakende yasası çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) vurgulanan enflasyonla mücadelede önemli unsurun haksız rekabeti önlemek olduğunu belirtti.



Palandöken, söz konusu programın en önemli ayaklarından birinin temel gıda ürünlerindeki fiyatların enflasyonun üzerinde artmasını engellemek olduğunu anımsattı ve programın başarıya ulaşabilmesi için TBMM’nin açılmasıyla ‘Perakende Yasası’nın güncellenmesi gerektiğine işaret etti.



"ANCAK GİDİLEN YERLER DENETLENEBİLİYOR"

“Bir zincirde farklı fiyat, diğerinde farklı fiyat olmak üzere, zaman içerisinde bu, temel gıdada, zaman içerisinde ise zorunlu tüketim ürünlerinde oluyor” diyen Palandöken, “Fiyatlar yükselince piyasada rekabet edecek insan sayısı azalıyor. Bakanlıkların koordine ettiği denetlemelerde ancak gidilen noktalar denetlenebiliyor. On binlerce mağazası olanlar için böyle bir denetim mümkün değil. Bunun için yasal düzenleme yapılarak, ‘Perakende Yasası’ bir an önce güncellenmeli” diye konuştu.



Rekabet ortamının oluşmasıyla fiyatların kendiliğinden düşeceğine dikkati çeken Palandöken, şöyle devam etti:



“İş yerleri açılmadan önce mesleki kuruluşların bu konudaki görüşü alınmalı. Bununla ilgili çalışmalarımızı Ticaret Bakanlığına sunduk. Enflasyonla mücadeleyi tek haneye indirme noktasında kuralların konulup uygulanması hayati önem taşıyor.”

