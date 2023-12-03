TESK'ten "Pos komisyonu düşürülmeli" çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartıyla yapılan alışverişlerde bankaların aldığı komisyon oranının düşürülmesi çağrısı yaptı. Palandöken, pos cihazlarındaki komisyonda bir taban ve tavan oran belirlenmesi gerektiğini söyledi.



Palandöken, "Ülkemizde 114 milyon kredi kartı, 186 milyon da banka kartı kullanılıyor. Dolayısıyla bunlarda artık günlük hayatımızda kredi kartıyla alışveriş alışkanlığı da gelişti. Ama maliyeti çok yüksek. Kredi kartlarının faizleir yüzde 4’leri aştı." derken kredi kartı borçlarını ödeyemeyenlerin artan sayısına da şu sözlerle dikkat çekti.

"FAİZ ESNAFIN KAZANCINDAN ÇOK"

"Nerdeyse 600-700 bini kredi kartlarını artık ödeyemez hale geldi. Pos cihazlarının da aynı şekilde maliyet artırıyor. 40 gün sonra paranıza ulaşabiliyorsunuz. Esnaf da bunu hemen almak istiyor. Bu sefer kredi kartı faizi esnafın kazancından daha fazla olmaya başladı."

"KOMİSYONA STANDART GETİRİLMELİ"

Palandöken, pos cihazlarındaki komisyonda bir taban ve tavan oran belirlenmesi gerektiğini söyledi.

TESK Başkanı "Bunlara bi tavan-taban sınırı getirilmesi gerekiyor. Yoksa insanların mağduriyeti artacak. Faiz oranının yükselmesinin bedeli emtia maliyetlere yansıyacak. Bankalar elini taşın altına koysunlar. Hem Merkez Bankası hem de Bankalar Birliğinin süratle bunun çözümü için bir yol geliştirmesi lazım." dedi.