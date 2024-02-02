Tesla, ABD'de 2,2 milyona yakın aracı geri çağıracak

Tesla, 2 milyonu aşkın aracını geri çağırıyor.



ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), elektrikli araç şirketi Tesla'nın ikaz lambalarındaki yanlış yazı tipi boyutu nedeniyle ABD'deki yaklaşık 2,2 milyon aracı geri çağıracağını açıkladı.



Geri çağrılacak araçlar arasında Model S, Model X, 2017-2023 Model 3, Model Y ve 2024 Cybertruck araçları bulunuyor.



NHTSA 22 Aralık'ta Tesla'nın çarpışma sırasında kapı kilitlerinin açılma riski nedeniyle ABD'deki 120,423 aracı geri çağırdığını açıklamıştı.



NHTSA 13 Aralık'ta Tesla'nın otomatik pilot direksiyon sistemi hatası nedeniyle 2012-2023 Model S, 2016-2023 Model X, 2017-2023 Model 3 ve 2020-2023 Model Y araçlarından 2 milyon civarını geri çağırdığını açıklamıştı.



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