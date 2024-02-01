Tesla'ya tehlikeli atık davası

TEHLİKELİ ATIK KONUSU İLK KEZ GÜNDEME GELMİYOR



Tesla, 2022 Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyasında atık yönetimi konusunda Kaliforniya bölge savcıları tarafından soruşturulduğunu açıkladı.



Şirket o dönemde, "eğitim ve denetimlerin yapılması ve saha atık yönetimi programlarında iyileştirmeler yapılması da dahil olmak üzere çeşitli iyileştirici önlemler uyguladığını" belirtmişti.



Ekim 2023'te ise şirket Kaliforniya'daki Bölge Savcılarıyla uzlaşma görüşmelerinde bulunduğunu ancak sonuç alamadığını açıkladı.



Tesla daha önce de atıkların işlenmesiyle ilgili yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalmıştı.



2019 yılında, federal tehlikeli madde ihlalleri konusunda Çevre Koruma Ajansı ile anlaşmaya vardı. Bunun bir parçası olarak Tesla, Fremont fabrikasındaki atıkları uygun şekilde yönetmeyi ve 31 bin dolar para cezası ödemeyi kabul etti.

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