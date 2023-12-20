The Economist açıkladı: 2023'ü ekonomik olarak en iyi geçiren ülkeler

İngiliz The Economist dergisi, 35 ülkenin ekonomik performansını inceledi.



Çekirdek enflasyonun arttığı, enflasyon genişliğinin düştüğü ve borsaların yüzde 20 oranında yükseldiği bir ortamda, Yunanistan öne çıktı.



Analize göre, Yunanistan’ın çekirdek enflasyonunda yüzde 3,4’lük artış, enflasyon genişliğinde yüzde 13.3’lük bir düşüş kaydedildi.



Ülkenin milli gelirinde yüzde 3,3’lük bir büyüme görülürken, istihdamda da belirgin bir artış oldu.

The Economist'in sıralamasında Güney Kore ikinci, ABD üçüncü sırada yer aldı. İsrail dördüncü, Lüksemburg beşinci oldu.



Sıralama, Kanada, Şili, Portekiz, İspanya, Polonya olarak devam etti.



Avrupa'nın güçlü ekonomilerinden Almanya 27., Britanya 30. oldu.



Finlandiya ise son sırada yer alarak kendi standartlarına göre daha yavaş bir yıl geçirdi.



TÜRKİYE VE ESTONYA AYNI SIRADA

Türkiye ise 15. sırada, Estonya ile birlikte yer aldı.



Türkiye'nin çekirdek enflasyonu yüzde 69,5, enflasyon genişliği ise eksi yüzde 6.7 olarak kaydedildi.



Milli gelirde yüzde 3,3'lük bir büyüme varken, istihdamda yüzde 0,1'lik bir artış gözlendi.



Türkiye'de hisse fiyatları ise yüzde 20,6 oranında arttı.

