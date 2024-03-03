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THY Avustralya seferlerine başladı

Türk Hava Yolları'nın (THY), Avustralya Kıtası'na ilk seferini yapan uçak Melbourne şehrine iniş yaptı. İstanbul'dan Singapur aktarmalı olarak gerçekleşen Avustralya seferlerinin haftada üç gün yapılması planlanıyor.

THY Avustralya seferlerine başladı

 Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi THY'nin Kıtası'ndaki ilk noktası olan Melbourne şehrini uçuş ağına eklediği belirtildi.

1 Mart'ta başlayan İstanbul Havalimanı-Singapur Changi Havalimanı-Melbourne Havalimanı rotasındaki ilk seferin tamamlandığı aktarılan açıklamada, "6 kıtada 130 ülke ve 346 destinasyona ulaşan bayrak taşıyıcı, misafirlerini Melbourne şehrinin eşsiz güzelliğiyle buluşturdu." ifadesi kullanıldı.

THY Avustralya seferlerine başladı - 1

İSTANBUL-MELBOURNE UÇUŞLARI HAFTADA ÜÇ GÜN YAPILACAK

Melbourne'e haftada 3 sefer düzenleneceği ve her yıl binlerce ziyaretçinin bu seferlerden istifade edebileceği aktarılan açıklamada, seferlerin her iki ülkenin turizm ve ticaret hacimlerine katkı sağlayacağı vurgulandı.

THY'nin Melbourne Havalimanı'na uçuş gerçekleştiren tek Avrupalı havayolu olma özelliğine sahip olduğu belirtildi.

"İSTANBUL'U 6'NCI KITAYLA BULUŞTURDUK"

Açıklamada görüşüne yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, şunları kaydetti:

"Bugün, bizim için önemli bir gün. Altyapı çalışmalarını başarıyla yürüttüğümüz Avustralya Kıtası'na ulaşma hedefimizin ve İstanbul'u dünyanın 6. kıtası olan Avustralya ile buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Melbourne uçuşları yalnızca Asya-Pasifik Bölgesi'ndeki varlığımızı güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda dünya insanlarını ve kültürlerini birbirine bağlama konusundaki kararlılığımızı da gösteriyor.

Doğal güzellikleri ve misafirperver insanlarıyla Avustralya, kanatlarımız altındaki 130'uncu ülke ve 6'ncı kıta oluyor. Benzersiz uçuş ağımız ile misafirlerimize dünyayı keşfetme imkanı tanırken, hizmet kalitemizi de kıtalararası yaymaya ve geliştirmeye devam ediyoruz."

Açıklamada, yolcuların, 19 Ocak-15 Nisan'da satın alacakları biletlerle 1 Mart-15 Mayıs'ta İstanbul'dan Melbourne'e 1199 dolar, Melbourne'den İstanbul'a ise 999 dolardan seyahat edebileceği ifade edildi.

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