THY kabin memuru alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 THY kabin memuru alımı)

THY kabin memuru alımı için başvuru sonuçları bekleniyor. THY, 9 Eylül'de resmi insan kaynakları sitesi "kariyer.thy.com" üzerinden ilan açtı. İlan, açıldığı günden itibaren yoğun ilgi gördü. Başvuruda bulunan adaylar şimdi de yapılacak olan sonuç açıklamasını bekliyor. Peki, THY kabin memuru alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?



THY KABİN MEMURU ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Koşulları taşıyan adayların, ilana internet ortamında, Türk Hava Yolları resmî sitesi kariyer.thy.com üzerinden başvuruları alındı.

Değerlendirme süreçlerinde yukarıdaki koşullara uygun olmadığı belirlenen adaylar sürece devam edemeyecektir.



Tüm süreçleri başarılı olan adaylardan sağlık raporu ile işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek, sağlık raporu ve belgelerinin onaylanması sonrası adaylar eğitime yönlendirileceklerdir.



Ancak başvuru sonuçları hakkında bir açıklama henüz gelmedi.

KABİN MEMURU ALIMI SÜREÇLERİ



-Online İngilizce Testi



-Mülakat Süreçleri



-Belge Kontrolü



-İngilizce Mülakatı



-Dövme/Yara izi Kontrolü ve Boy-Kilo Ölçümü



-Kurul Mülakatı