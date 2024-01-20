Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye ekonomisi son 13 çeyrekte büyüme gösterdi

DEİK'in İstanbul Grand Cevahir'de düzenlediği 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni'nde bir konuşma yapan Bolat, küresel jeopolitik gerilimler ile bunun ortaya çıkardığı ağır enflasyon dalgası ve küresel ticaretteki daralma, küresel ekonomideki durgunluk özellikle enflasyonla mücadelede mali sıkıştırma tedbirleri hakikaten dünya ekonomisinde olumsuzluklar meydana getirdiğini söyledi.



Bolat, şunları kaydetti:



"Türkiye olarak bizde dış dünya pazarlarında yoğun bir şekilde hissediyoruz. Buradaki dünya ticaretini yüzde 5'ten fazla küçülmesi dünya ekonomisindeki büyüme oranının yüzde 3 ve altına doğru gerilemesi. Yine istihdamdaki olumsuz etkileşimler 2023 yılını geride bırakırken aklımızda kalan önemli etkilerdi. DEİK bu minvalde dünyanın hemen her ülkesinde muhatap kuruluşlarıyla tesis ettiği iş konseyleri platformları ile eşine az rastlanabilir bir iletişim kapasitesiyle bizim için iftihar vesilesi olan bir kuruluş olarak her zaman görevini layıkıyla başarıyla yapmıştır. Göreve geldiğimizden beri en çok çalıştığımız iki kuruluş birincisi DEİK ikincisi Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bizim gerçekten iki kanadımız olarak yurt dışına beraber uçtuğumuz tüm ülkeleri adeta taradığımız Türkiye'nin dış ticaretine Türkiye'nin dış hizmet gelirlerine biraz daha katkı nasıl yapabiliriz diye cansiperane çalıştığımız iki güzide kurumlarımız. Bundan sonrada böyle artarak devam edecek Allah'ın izniyle."



Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) verilerine göre dünya ticaretinde 2023'ün ocak-eylül döneminde 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 gerileme söz konusunu dile getiren Bolat, şunları belirtti:

"2024'ÜN 2. YARISINDA DAHA CANLI BİR EKONOMİK TABLO GÖRMEYİ ÜMİT EDİYORUZ"



"Küresel mal ithalatı da yüzde 6,2 oranında geriledi. Bir veri olarak söylemek istiyorum. 2022 yılında kabaca dünya mal ihracatı 25 trilyon dolar, dünya hizmetler ihracatı da 7,5 trilyon dolardı. Toplam 32,5 trilyon dolardı. 2023 yılında bu rakamın yüzde 4,5 azalışla ve 1,5 trilyon dolar gerilemeyle 31 trilyon dolar olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) Küresel Büyüme Hızı'da 2022'de yüzde 3,3 ortalaması vardı. Avrupa Birliği (AB) ve ABD bu rakamların altındadır. 2023'te bu rakam yüzde 2,9 olarak tahmin edilmektedir. İlk ön tahminlere 2024 yılı içinde yüzde 2,5 ile biraz üzerinde tahmin söz konusu. Bu biraz içimizi karartsa da yılın ortalarına doğru başta gelişimi batılı pazarlar AB, ABD canlanma belirtileri ve piyasalara güvenin geri geldiği durumları yaşadığımızı 2024 yılının ortalarında ve ikinci yarısında daha canlı bir ekonomik tablo ve daha canlı bir küresel ticareti görmeyi ümit ediyoruz."



Bolat, Türkiye Yüzyılı projesi çerçevesinde DEİK ailesi, özel sektör kuruluşları, iş insanları ve kamu kurumlarının yoğun çabaları ile 2023'te ekonomik alanda ümit verici rakamlara ulaşmayı başardıklarının altını çizdi.