Ticaret Bakanı'ndan fahiş fiyat açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da sohbet toplantısında bir araya geldiği basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Son dönemde bazı ürünlerde yaşanan gerekçesiz fahiş fiyatlar hakkında görüşleri sorulan Bolat, pandemi dönemiyle beraber arz talep dengesinde büyük kopukluklar meydana geldiğini, tedarik zincirlerinin koptuğunu, bazı ürünlerde ürün kıtlığının olmaya başladığını, dolayısıyla fiyatlama davranışlarında önemli bozukluklar olduğunu anımsattı.



Bolat, Türkiye'nin, 2004'ten 2021'e kadar ılımlı bir enflasyon sürecinden sonra, Covid-19'un bitmeye başladığı dönemde patlama gösteren yüksek talep neticesinde maliyetlerin de üç-dört kat artmasıyla yüksek bir enflasyonist süreçle karşı karşıya kaldığını belirterek, bu durumun tüm dünyada da aynı şekilde seyrettiğini anlattı.



Dünyanın son 40 yılda böyle enflasyonist bir süreç yaşamadığının altını çizen Bolat, şunları söyledi:



"Batılı merkez bankaları bu enflasyonu indirmek için sert bir fren uygulamaya başladılar. Covid-19'dan sonra gerek mal kıtlığı olan ürünlerde gerekse aşırı yüksek talebin olması nedeniyle arzın yetmediği durumlarda fiyatlarla değerler arasında büyük kopukluklar meydana geldi. Kimi fırsatçı arayışta olanlar da bu faktörleri dikkate alarak, çok yüksek, fahiş fiyat uyguladıkları uygulamalara yöneldiler. Biz bakanlık olarak sektörlerle ilgili düzenleme ve denetleme yapma yetkisine sahibiz. Şikayetler ve tespit ettiğimiz bulgular üzerine fahiş fiyat uygulayan firmalara, denetim, somut bulgular tespit ettiğimizde de idari ceza uygulamaları yapıyoruz."

"OTOMOTİV PİYASASI ÇOK BÜYÜK ÖLÇÜDE DÜZENE GİRDİ"



Göreve geldikleri günden bugüne dek başta otomotiv sektörü olmak üzere, anormal fiyat yükselmesi görülen tüm sektörlerde denetimlerini sürdürdüklerini, piyasada etkin olduklarını, başıboşluğa izin vermediklerini anlatan Bolat, bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Bolat, "Bu uygulamalara devam edeceğiz. Kredilerin de yüksek faiz nedeniyle gerilemesi nedeniyle 15 Ağustos itibarıyla otomotiv sektörüne bir düzen, intizam gelmeye başladı. Otomotivde ekstra neredeyse 14 milyar dolarlık bu yıla mahsus artış vardı ithalatta, bunda yavaşlama başladı. Otomotiv piyasası çok büyük ölçüde düzene girdi, 6 ayda bulunamayan sıfır oto, 6 saatte teslim edilir hale geldi. Gayrimenkul fiyatlarında da ciddi düşüşler var, orada da bir düzen oluştu." ifadelerini kullandı.



Tıpkı otomotiv sektöründe olduğu gibi motosiklet sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin görüşleri sorulan Bolat, bununla ilgili de yoğun denetimler yaptıklarını, bu konuda da bir çalışma yapılacağını, fiyat düşüşünü sağlayacaklarını belirterek, çok yakında orada da düzenin sağlanacağını söyledi.



Hazır beton ve çimento sektöründe de şikayetler bulunduğunu aktaran Bolat, şöyle devam etti:



"Özellikle deprem bölgesinde şikayetler vardı, oradaki üretici ve satıcı firmalarla da toplantılar yaptık. En son birkaç hafta önceki toplantımız sonunda orada da ilkbahara kadar zam yapılmayacağı, en az yüzde 5 indirim yapılacağı yönünde taahhütte bulunuldu. Bunu takip ediyoruz. Deprem bölgesinde çimento ve hazır beton fiyatlarında ciddi bir geriye gidiş oldu. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanımızın arkasından biz de Cumhuriyet'in 100. yılında indirim çağrısında bulunmuştuk, bunun sonucunu görüyoruz. Enflasyon artış oranında nispi olarak aşağı doğru eğilim var. Bu çalışmalarımızın, sürekli yukarı yönlü devam eden fiyatlama davranışlarını kırmak anlamında bir dalgakıran etkisi oldu. Bu dalgakıran etkisiyle şu an piyasada hem ürün anlamında bolluk var hem de tüketicilerimizde fiyatların düşeceğine inanç oluştu. Bu mücadele devam edecek. Hemen her sektörde, her üründe bu çalışmaları yapıyoruz."

