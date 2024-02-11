Ticarette Kızıldeniz kaosu: "Yavaş seyir" rafa kalktı, emisyon tavan yapacak

Kızıldeniz krizi nedeniyle küresel ticarette yıllardır uygulanan 'yavaş seyir' uygulaması rafa kaldırıldı. Söz konusu kararın emisyon oranında yüzde 70'lik artışa yol açabileceği belirtildi.



Önde gelen taşımacılık şirketleri, Kızıldeniz'deki çatışmalar nedeniyle rotayı Afrika'nın güneyine çevirdi. Bu durum ise nakliye sürelerini 10 ile 15 gün uzattı.



Şirketler süreleri telafi etmek için ise hızlarını artırma kararı aldı. Yakıt kullanımından tasarruf etmek ve karbon emisyonlarını azaltmak için yaklaşık 10 yıldır uygulanan "yavaş seyir" uygulaması rafa kalktı. Maersk ve Hapag-Lloyd, hızlarını artıran şirketler arasında yer aldı.



EMİSYON ORANLARI ARTACAK



Denizcilik analistlerine göre modern bir konteyner gemisinde yüzde 1'lik hız artışı yakıt tüketiminde yüzde 2,2'lik yükselişe yol açabiliyor. Analistlere göre uzun mesafeler baz alındığında gidiş-dönüş emisyonları yüzde 70'in biraz üzerinde artabilir.



"KAYIPLAR TELAFİ EDİLEMEZ"



Sektör yetkilileri ise gemilerin kayıpları telafi edebilecek hızlara yakın olmadığını vurguladı.



AB limanlarına giriş ve çıkış yapan denizcilik şirketleri, bu yılın başından itibaren fazla emisyonlar için izin almayı gerektiren bir programa dahil edildi.