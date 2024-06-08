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TİGEM, 73 safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 73 safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştirecek.

TİGEM, 73 safkan Arap koşu tayı satacak

Kurumun 'de yer alan ihale ilanına göre, 2022-2023 doğumlu 43'ü dişi, 30'u erkek olmak üzere 73 safkan Arap koşu tayı tek tek açık artırma usulüyle satılacak.

İhale, 2 Temmuz Salı günü saat 13.00'te Karacabey İşletmesi Müdürlüğü'nün ihale salonunda düzenlenecek. Geçici teminat tutarı tay başına 50 bin lira olarak belirlendi.

İhale şartnamesi, "www.tigem.gov.tr" internet adresi ile Sultansuyu Tarım İşletmesi veya Karacabey Tarım İşletmesi'nden görülebilecek.

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