TİGEM, 73 safkan Arap koşu tayı satacak

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre, 2022-2023 doğumlu 43'ü dişi, 30'u erkek olmak üzere 73 safkan Arap koşu tayı tek tek açık artırma usulüyle satılacak.



İhale, 2 Temmuz Salı günü saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nün ihale salonunda düzenlenecek. Geçici teminat tutarı tay başına 50 bin lira olarak belirlendi.



İhale şartnamesi, "www.tigem.gov.tr" internet adresi ile Sultansuyu Tarım İşletmesi veya Karacabey Tarım İşletmesi'nden görülebilecek.