TIR şoförleri için öncelikli Schengen talebi: Ticaret durma noktasına geldi

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, yaptığı yazılı açıklamada, Schengen vize temininde yaşanan sorunlara ilişkin bilgi verdi.



Schengen randevusunda sorunlar olduğunu, yeni sürücülerin vize başvurularının reddedildiğini, deneyimli sürücülere ise kısa süreli vize verildiğini belirten Aras, bu nedenle Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'den talep ettiği ürünlerin Türk vatandaşı profesyonel tır sürücülerince teslim edilemediğini bildirdi.



Aras, böylece sadece Türkiye'nin değil, küresel yatırımcıların, üreticilerin, ticari işletmelerin ve tüketicilerin de "cezalandırıldığını" ifade etti.



Bu durumun AB ile ticareti "durma" noktasına getirdiğine işaret eden Aras, şu değerlendirmede bulundu:



"Türkiye'den AB'ye gerçekleştirilen ihracatın yüzde 50'si, Türkiye'de yatırım yapmış olan AB sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu malların sahibi AB şirketleri olduğu için AB, kendi firmalarını ve tüketicilerini cezalandırmaktadır. Türkiye'nin AB'ye, AB'nin Türkiye ile Orta Asya, Kafkasya ve Ortadoğu'ya ihracatını kara yoluyla taşıyan uluslararası eşya taşımacılığı sektörü, vize sürecinde zorluklar ve zaman kayıpları yaşamakta, bu durum ticari malların hareketini kısıtlamaktadır.



Büyük potansiyel taşıyan AB-Türkiye ticaretindeki büyümeye engel olan bu tutumun faturasını Türkiye kadar AB de ödemektedir. Schengen randevusunda sorunlar yaşanıyor, Türk tır sürücüleri vize alamıyor. Tüm Avrupa sürücü eksikliğiyle mücadele ederken, Schengen ülke misyonları yeni sürücülerin vize başvurularına ret veriyor. Yılların sürücülerine de Schengen vize kurallarına aykırı olarak ya kısa süreli vize ya da ret veriliyor."



Vize sürecinde çok sayıda başka sorun da yaşandığını belirten Aras, "Profesyonel tır sürücülerine uygulanan vize engelinin bir an önce kaldırılması, tır sürücülerinin ayrı bir kategoride 'acil ve öncelikli' olarak Schengen vizesi alabilmesi için tüm taraflara destek çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

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