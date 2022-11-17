TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamıyla ilgili konuştu.

Akkol, MESS tarafından yedincisi bu yıl Divan Kuruçeşme'de düzenlenen "İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

"DENGELİ BİR ASGARİ ÜCRET KONUSUNDA GAYRET GÖSTERECEĞİZ"

Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerine değinen Akkol, şunları söyledi:



"Son üç asgari ücret artışında işçi, işveren ve hükümet olarak kararın altına üçlü imza attık. Bu hem işveren hem işçi hem de hükümet tarafı razı demek. Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz. Dengeli bir asgari ücret konusunda yine hem işçi konfederasyonlarımızla hem devletimizle çalışmaya gayret göstereceğiz."