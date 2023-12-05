TL'nin reel değeri kasımda geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasımda bir önceki aya oranla 0,97 puan azalarak 55,04'e geriledi.



Endeks, ekim ayında 56.01 düzeyindeydi.



Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, 89,16'dan 87,07'ye geriledi.

Türk Lirası'nın değeri, kasımda geçen yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 0,8 puan, Yİ-ÜFE bazında 5,79 puan azaldı.



REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NEDİR?



Reel efektif döviz kuru, Türk Lirası'nın satın alma gücünde olan değişimleri daha gerçekçi olarak ortaya koyan bir veridir.



Reel efektif kurun artışı Türk Lirası'nın değer kazandığını, Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının arttığını gösteriyor. Reel efektif kurdaki düşüş yabancı mallar cinsinden fiyatın düşüşüne işaret ediyor.