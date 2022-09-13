TMO'dan fındık ve üzüm fiyatı açıklaması

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) kabuklu fındık ve çekirdeksiz kuru üzüm üreticilerine çağrı yaptı.



TMO'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fiyatlar doğrultusunda kabuklu fındık ve çekirdeksiz kuru üzüm alımlarına başlayan Ofisin, üreticiler lehine piyasa oluşmasını amaçladığı ifade edildi.



Kabuklu fındıkta 22 Ağustos'ta başlayan alımların 43 noktada devam ettiği belirtilen paylaşımda, üreticilerin, alım başlangıcından bugüne kadar, yaklaşık 120 bin ton ürün için randevu oluşturdukları bildirildi.



Çekirdeksiz kuru üzümde ise 7 Eylül'de başlayan alımların 9 noktada sürdürüldüğü bilgisine yer verilen paylaşımda, üreticilerin, alım başlangıcından bugüne kadar, yaklaşık 80 bin ton ürün için randevu oluşturdukları ifade edildi.

"TMO ALTINDA VERİLEN FİYATLARA İTİBAR ETMEYİN"



Üreticilerden TMO'ya yoğun ilgi gösterildiğine işaret edilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:



"Randevuların artışına göre gerektiğinde ilave alım noktaları ve ekipler açılmaktadır. Piyasada, TMO fiyatlarının altında verilen fiyatlara üreticilerimizin itibar etmemeleri ve randevularını alarak TMO alım kriterlerine uygun şekilde hazırladıkları ürünleri, randevu aldıkları günde TMO'ya getirmeleri, piyasanın sağlıklı oluşması açısından önem arz etmektedir.



Alımlarımızın yoğunlaşarak devam etmesi beklenmekle birlikte, son dönemde bazı sanayicilerin piyasanın tamamen TMO üzerinden dönmesi yönünde söylemleri gündeme gelmektedir. Sermayesinin tamamı kamuya ait olan TMO, piyasadaki bütün ürünü almaya yönelik imkan ve hazırlığa haizdir. Ancak almış olduğu ürünleri önceki dönemlerde de yaptığı üzere ülkemiz ve Kurum menfaatleri doğrultusunda maliyet kalemlerinin tamamı ile iç ve dış piyasalar da dikkate alınmak suretiyle belirlenecek fiyatlarla, alımlar tamamlandıktan sonra ve ihtiyaç olması halinde satışa sunacaktır."

