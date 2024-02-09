Lüks araç ihalesi dolandırıcıların iştahını açtı. TMSF, vatandaşları uyardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), düzenlediği lüks araç ihalesi sebebiyle kurum adı ve logosu kullanılarak vatandaşların kandırılmaya çalışıldığına yönelik ihbarlar üzerine açıklamada bulundu.



Yapılan açıklamada TMSF'nin kamu kurumu olarak ilgili mevzuat çerçevesinde satışlar gerçekleştirdiği açıklandı. Kurum, hiç kimsenin bu satış işlemlerine aracılık yapamayacağını bildirdi.



Açıklamada, kamuoyunda "çantacı, aracı, komisyoncu" gibi isimlerle tanımlanan şahıslara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. İhalelere, ihale şartnamesine göre engeli olmayan herkesin katılabileceği kaydedildi.



TMSF'nin 22 Şubat tarihinde Bentley, Porsche, Mercedes ve Land Rover başta olmak üzere çeşit marka ve modelde 19 araç satışa çıkarılıyor.