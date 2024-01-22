ntv.com.tr

TMSF'den şirket satışı: Doqu Home, Gümüşsuyu Halı ve Vellteks Tekstil satışa çıkıyor

2016 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Gümüşsuyu Halı, Doqu Home ve Vellteks Tekstil satışa çıkıyor.

TMSF'den şirket satışı: Doqu Home, Gümüşsuyu Halı ve Vellteks Tekstil satışa çıkıyor

Erciyes Anadolu Holding açıklamasına göre, İstikbal ve Boyteks  halı üreticilerinden Gümüşsuyu - Elda Halı, ev tekstili sektöründen Doqu Home ve örme döşemelik kumaş sektöründe faaliyet gösteren Vellteks Tekstil'deki paylarını satışa sunuldu.

Gümüşsuyu Halı, Boyteks Tekstil AŞ’nin sahipliğindeki paylarının tamamını satışa sundu. Gümüşsuyu - Elda Halı’nın muhammen bedeli 1 milyar 215 milyon TL olarak açıklandı.

İstikbal Mobilya, ev tekstili markası Doqu Home’daki yüzde yüz olan payını açık ihale usulüyle satışa çıkardı. Doqu Home'un muhammen bedeli 455 milyon TL olarak belirlendi.

Açık ihale usulü ile satışa çıkarılan Vellteks Tekstil'in muhammen bedeli 1 milyar 750 milyon TL olarak duyuruldu.

Kapalı zarf ile verilen teklifler ihale tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda düzenlenecek toplantıyla teklif veren yatırımcıların huzurunda açılarak İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ardından açık artırmaya geçilecek.

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...