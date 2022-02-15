Togg'dan yeni iş ilanları

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) üretim tesisinde çalışmaları hızla devam ediyor. Tesiste Temmuz 2022'de deneme üretimlerinin yapılması bekleniyor. İlk seri üretim araç ise 2022 sonunda banttan inecek.

Togg tarafından projenin geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulan personel için yeni iş ilanları da açılmaya devam ediyor.

Linkedin sayfasında Gebze merkezli 32 iş alanı bulunurken bunların 8'inin yeni açıldığı görülüyor.

SUV modelinin ardından tamamen elektrikli sedan aracın üretimine de başlama hedefi olan Togg'un yeni ilanları gelmeye devam edecek.