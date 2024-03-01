Tokat'ta heyelan bölgesine 1 milyon 188 bin lira acil yardım ödeneği



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde 3-4 Şubat'ta meydana gelen heyelan sonucu 40 konut, 15 ahır, 7 samanlık, 7 depo, 4 iş yeri ve 1 caminin etkilendiğini belirtti.



Bakan Yerlikaya, "Heyelanın yaşandığı bölge 16 Şubat tarihinde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilmiş ve 40 konut tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Konutları zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla AFAD Başkanlığı'nca Tokat Valiliği'ne 1 milyon 188 bin TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir." dedi.



Heyelandan konutları etkilenen afetzedelerle ilgili hak sahipliği ve yer seçim çalışmaları devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Hak sahipliği çalışmaları tamamlandıktan sonra en kısa zamanda konutlar vatandaşlarımıza teslim edilecek. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

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