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TPAO'nun 4 sahası için kamulaştırma kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) başvurusu üzerine Tekirdağ ve Diyarbakır'daki 4 sahaya ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

TPAO'nun 4 sahası için kamulaştırma kararı

TPAO'nun Tekirdağ ve Diyarbakır'daki sahalarında kamulaştırma kararı alındı.

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG), istimlake müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Tekirdağ'ın Malkara ve Saray ile Diyarbakır'ın Ergani ve Çınar ilçelerindeki arazilerin kamulaştırılmasına karar verdi.

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