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TPAO'nun Adıyaman'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Adıyaman sınırları içinde kalan bir saha için talep ettiği petrol işletme ruhsat süresi 10 yıl uzatıldı.

TPAO'nun Adıyaman'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

TPAO'nun Adıyaman'daki petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı.

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman'daki 464 hektarlık sahanın petrol işletme ruhsatının geçerlilik süresi, 12 Ocak'tan itibaren sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarı ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 10 yıl süreyle uzatıldı.

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