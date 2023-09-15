Trakya'da ayçiçeğinde verim ve kalite düştü

Olumsuz hava koşullarının bu yıl en çok ayçiçeğini etkilediğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:



"Bu yıl dönümden 30-40 kilogram verim alınan yerler var. Geçen seneye göre baktığımızda genel olarak yarı yarıya bir düşüş var. Bu anlamda ayçiçeğinde yaşanan yüzde 50'lik düşüş çiftçiyi çok etkiledi. Ayçiçeği bir yağ bitkisi, birim alandan ne kadar çok yağ alınırsa o kadar iyi oluyor.



Ayçiçeğinde ideal yağ oranı yüzde 40-45 arasındadır. Bu yıl o rakamları görmemiz mümkün değil. Süt olum devresinde, ayçiçeğinde danenin iriliğini, verimi belirleyen dönem çok sıcak geçti. Yağ oranlarında bölge ortalaması 38 civarında. Oransal olarak baktığımızda önemli bir düşüş oldu. Bu verimi de etkiliyor, yağsız olunca düşük kiloda kalıyor. Yağ oranlarında yüzde 25'e yakın düşüş söz konusu."



Prof. Dr. Kaya, gelecek yıllarda iklim şartlarındaki değişikliklerin göz önüne alınarak ekim yapılması ve üreticilere verilen desteklerin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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