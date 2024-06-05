Trakya'da doğalgaz bulundu: Rezervin büyüklüğü 3 milyar lira

Tekirdağ'da 300 milyon metreküp doğalgaz rezervine ulaşıldı. Rezervin ekonomik büyüklüğü 3 milyar TL oldu.



Trakya Havzası Doğalgaz Şirketi (TBNG) Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin desteğiyle açtığı yeni kuyulardan doğalgaz çıkarmaya başladı.



10 milyon dolar yatırımla açılan 4 yeni kuyuda, 3 milyar lira değerinde 300 milyon metreküp doğalgaz rezervine ulaşıldı.



Tekirdağ ve Silivri'de ilk ateşin yanmasıyla mevcut rezerv dağıtıma hazır hale getirildi.



TBNG CEO'su Sinan Furat, "Tekirdağ'da doğalgaz keşfi yapılan sahada test aşamalarının ardından üretim aşamasına geçeceğiz." dedi.



Bölgede sondaj çalışmaları devam ediyor. Bulunan 4'üncü kuyuda günlük 50 bin metreküp üretim hedefleniyor.



TBNG Teknolojiden Sorumlu Yöneticisi Gürkan Karakaya, "Gazımızı yaktık, testlerimizi yaptık. Testlerin akabinde boru hattımızı bağlayıp önümüzdeki 2 hafta içinde burada bulduğumuz gazı sanayicilerle buluşturacağız." ifadesini kullandı.

