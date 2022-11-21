Trendyol’da 4 günde 100 bin satıcı 19 milyon ürün sattı, platform 251 milyon kez ziyaret edildi

Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, her yıl kasım ayında düzenlediği yılın en büyük iki kampanyasından ilki olan “Süper İndirim Günleri”nde çarpıcı sonuçlara imza attı. Türkiye’ye alışveriş festivali yaşatan Trendyol, satıcılarını büyütürken, müşterilerine de ihtiyaçlarını uygun fiyatlı olarak satın alma fırsatı sundu.

Kampanya sonuçlarını değerlendiren Trendyol CMO’su Erdem İnan, 300 bini aşkın Trendyol satıcısının dört günde toplam 19 milyon ürün sattığını kaydetti. Küresel olarak enflasyondaki artışlara rağmen satılan ürünlerin 15 milyon adedinin indirimli fiyatlarla satıldığını anlatan İnan, “Platformda satış yapan işletmeler, satışlarını yaklaşık 4 kat artırarak işlerini büyüttü. 93 bin satıcı kampanya süresince en az bir satış gerçekleştirdi” dedi.

GÜNLÜK ORTALAMA ZİYARETÇİ SAYISI 24 MİLYON KİŞİYİ GEÇTİ

Dört gün süren kampanya döneminde platforma toplam 251 milyon ziyaret gerçekleştiğini ifade eden İnan, şöyle devam etti:

“Günlük ortalama ziyaretçi sayısı 24 milyon kişiyi geçti. Kullanıcılar, istedikleri ürünlerdeki indirimlerden hızlı haberdar olmak için "favorileme" özelliğini kullandı. Bu kampanya dönemimizde en fazla satış yapan iller Kocaeli, Gaziantep ve Bursa olurken en fazla sipariş alınan iller İstanbul, Ankara, İzmir'in ardından Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Konya, Mersin, Gaziantep olarak sıralandı.”

GEL-AL DENEYİMİ YAYGINLAŞIYOR

Türkiye’nin dört bir yanındaki esnaf ve KOBİ’ler için ayrı bir öneme sahip olan kasım kampanyalarında müşterilere teslimat tarafında eksiksiz bir deneyim yaşatmayı önceliklendiren Trendyol, 2020’nin son çeyreğinde Gel-Al Noktaları’nı hayata geçirdi.

Gel- Al noktalarını müşteri deneyimini iyileştirmek, onlara sorunsuz bir alışveriş deneyimi yaşatmak, karbon ayak izinin azaltılmasına katkı sağlamak amaçları ile hayata geçirdiklerini anlatan Trendyol CMO’su İnan, “Gel-Al uygulaması aynı zamanda esnaf ve KOBİleri de büyüten başarılı bir model olarak öne çıktı. Trendyol'un teknoloji yetkinlikleri sayesinde hayata geçirdiği çözümler, özellikle kampanya döneminde satıcılara önemli satış rakamları yakalama olanağı sundu. Trendyol Satıcı Paneli’nde yer alan Canlı Performansım özelliği, satıcılara kendi performanslarını gerçek zamanlı görüp çıkan analizlere göre verimliliklerini artıracak şekilde kampanyalarını yönetme kolaylığı sağladı” diye konuştu.

"YOĞUN BİR İŞ AKIŞIMIZ VAR"

Kasım ayına ağustos ayından itibaren hazırlanmaya başladıklarını ifade eden Trendyol Üretici İş Ortağı Handan Kömürcü, “Yaklaşık 4 aydır sipariş, üretim planlamaları gibi her şey yapıldı. Kampanyalarda neler yapabiliriz diye planlamalar yaptık. Ürünlerimizi tüketiciye daha indirimli sunabilmek adına birtakım pazarlama çalışmaları yapıldı. İstediğimiz sonucu da daha kasım ayının başında olmamıza rağmen alıyoruz. Ciddi bir yoğunluğumuz var. Yoğun bir iş akışımız var. Markamıza yakışacak şekilde, yoğun bir biçimde çalıştık. Aynı yoğunlukla devam ediyoruz. Kasımda daha sürprizler bitmedi, yeni kampanyalar var. Trendyol’da yoğun bir akıştayız” dedi.

Trendyol'un kasım ayı kampanyaları, 22-25 Kasım tarihlerinde “Efsane Günler” ile devam edecek.