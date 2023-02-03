TÜİK açıkladı: Ocakta fiyatı en fazla artan ve düşen ürünler belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay başka yerde sınıflandırılmayan diğer hizmetlerdeki artışı, yüzde 27,46 ile temel hastane hizmetleri, yüzde 25,17 ile bira, yüzde 23,83 ile taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığındaki artış izledi.



Ocak ayında fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 23,42 ile sağlık sigortası, yüzde 22,12 ile diğer kültür hizmetleri, yüzde 21,75 ile dişçilik ücreti, yüzde 20,36 ile dana eti, yüzde 18,38 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı ve yüzde 17,96 ile ilaçlar yer aldı.



Geçen ay en fazla düşüşü ise yüzde 6,55 ile şehir gazı ve doğalgazda gerçekleşti.

Bunu yüzde 4,64 ile çocuk giyim, yüzde 3,03 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 2,54 ile kadın giyim, yüzde 1,64 ile şeker, yüzde 1,03 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 0,94 ile erkek giyim, yüzde 0,46 ile diğer katı ve sıvı yağlar, yüzde 0,22 ile margarinde gerçekleşti. En az fiyat artışı ise 0,69 ile pirinçte görüldü.



TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, ocakta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı

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