TÜİK hesapladı: Hissedilen enflasyon daha yüksek

TÜİK’in hesaplamalarına göre yüzde 64,7 olan 2023 yılı tüketici enflasyonu vatandaşlarca yüzde 129,4 olarak hissediliyor.



Ekonomi gazetesinin haberine göre, TÜİK’in hissedilen enflasyon hesabındaki temel dayanağını yıllardır yapılmakta olan Tüketici Eğilim Anketi’ndeki sorulara verilen yanıtlar oluşturuyor.



Tüketicilerin gelir seviyelerinin, harcama kalıplarının ve tüketim alışkanlıklarının kişiden kişiye farklılık göstermesi, hissedilen enflasyonun daha yüksek olmasına neden oluyor.



Avrupa Merkez Bankası verileri de, ülkelere göre değişmekle birlikte hissedilen enflasyonun resmi enflasyondan 5 kat daha yüksek çıkabildiğini gösteriyor.

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