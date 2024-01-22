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TÜİK hesapladı: Hissedilen enflasyon daha yüksek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıklanan enflasyon verilerinin vatandaşlarca iki kat daha yüksek hissedildiğini hesapladı. Tüketici Eğilim Anketi’ndeki sorulardan yola çıkan TÜİK’e göre aradaki fark, tüketim alışkanlığı ve harcama kalıplarından kaynaklanıyor.

TÜİK hesapladı: Hissedilen enflasyon daha yüksek

’in hesaplamalarına göre yüzde 64,7 olan 2023 yılı tüketici enflasyonu vatandaşlarca yüzde 129,4 olarak hissediliyor.

Ekonomi gazetesinin haberine göre, TÜİK’in hissedilen hesabındaki temel dayanağını yıllardır yapılmakta olan Tüketici Eğilim Anketi’ndeki sorulara verilen yanıtlar oluşturuyor.

Tüketicilerin gelir seviyelerinin, harcama kalıplarının ve tüketim alışkanlıklarının kişiden kişiye farklılık göstermesi, hissedilen enflasyonun daha yüksek olmasına neden oluyor.

Avrupa Merkez Bankası verileri de, ülkelere göre değişmekle birlikte hissedilen enflasyonun resmi enflasyondan 5 kat daha yüksek çıkabildiğini gösteriyor.

2023 enflasyonu açıklandı

2023 enflasyonu açıklandı

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