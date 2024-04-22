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Tüketiciyi aldatan reklamlara ceza

Tüketiciyi aldatan reklamlara bu yılın ilk 3 buçuk ayında 100 milyon liraya yakın ceza kesildi.

Tüketiciyi aldatan reklamlara ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüketicileri aldatan, yanıltan, reklamların ve haksız ticari uygulamaların denetlendiği bildirildi.

Bu yıl 639 dosya incelendiği dile getirilirken 554 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra 94 milyon 139 bin lira para cezası uygulanmasına karar verildi.

Açıklamaya göre, tüketici mağduriyeti en fazla indirim kampanyalarında gerçekleşti. İndirim yapılıyormuş algısı oluşturan satış reklamlarının arttığına vurgu yapıldı.

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