Tüketiciyi aldatan reklamlara ceza

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüketicileri aldatan, yanıltan, reklamların ve haksız ticari uygulamaların denetlendiği bildirildi.



Bu yıl 639 dosya incelendiği dile getirilirken 554 dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra 94 milyon 139 bin lira para cezası uygulanmasına karar verildi.



Açıklamaya göre, tüketici mağduriyeti en fazla indirim kampanyalarında gerçekleşti. İndirim yapılıyormuş algısı oluşturan satış reklamlarının arttığına vurgu yapıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin