Turizmde sezon uzayacak: Kasım ve Aralık ayları için rezervasyonlar arttı

Bu yıl turizm sezonu uzayacak. Yaz geç geldi, havalar Haziran'dan sonra ısındı. Turizmde de bu yıl istenilen yoğunluğa ancak Ağustos ayında ulaşıldı. Şimdi beklenti sezonun Ekim, Kasım hatta Aralık'a uzaması.



ETİK (Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği) Başkanı Mehmet İşler, "Rezervasyon artışlarımız ağır gidiyordu. Temmuz'u da çok parlak geçirmedik Ağustos, Eylül ve Ekim'de beklenen sayıları yakalamaya başladık.

Özellikle havaların da iyi gidiyor olması havaların da yardımcı olmasıyla sezonun uzuyacağını öngörüyoruz. Geçen yıla göre Eylül ve Ekim'de yüzde 15, Kasım ile Aralık'ta ise satışlar devam ediyor ama bir rezervasyon akışımız mevcut." değerlendirmesinde bulundu.



Turizmde bu yıl hedef 60 milyon turist. Eğer beklendiği gibi sezon uzarsa, bu rakama ulaşılacağı düşünülüyor.



Daha önce çok fazla turistin gelmediği ülkelerden de Türkiye'ye dönük artan bir ilgi var.



İşler, "Daha önce hedef pazar olmayan yerlerde gelişmeler görüyoruz, Çin yoktu yeni başladı. Latin Amerika pazarında hareketlilikler görüyoruz ama her sene olduğu gibi bu sene Almanya ile Rusya başı çekiyor." dedi.



Turizmciler, gelecek aylarda otel doluluklarını hava sıcaklığının belirleyeceğini söylüyor.



Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde olması durumunda yoğunluk yaşanabileceği ifade ediliyor.



