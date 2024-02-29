Türk-İş: Yoksulluk sınırı 53 bin liraya yaklaştı

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının şubat ayı sonuçlarını açıkladı.



Araştırmaya göre aralık ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 16 bin 257 liraya yükseldi. Açlık sınırı geçen ay 15 bin 48 lira olmuştu.



Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 49 bin 19 liradan 52 bin 955 liraya yükseldi.

Araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 21,189 TL'ye yükseldi.



Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 8,03 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 72,49 olarak hesaplandı.

