Türk Yatırım Fonu anlaşması Resmi Gazete'de

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri tarafından hayata geçirilecek bir yatırım aracı olan Türk Yatırım Fonu, 16 Mart 2023’te Ankara’da gerçekleştirilen TDT Olağanüstü Zirvesi’nde imzalandı. 1 Kasım tarihinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen Türk Yatırım Fonu’nun kuruluş anlaşması, Resmi Gazete’de kanun olarak yayımlandı.



Kanunda; Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Yatırım Fonu'na olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemelerin 100 milyon dolar karşılığını geçmeyeceği belirtildi.



Cumhurbaşkanının belirtilen tutarı beş katına kadar artırma yetkisi bulunacak.