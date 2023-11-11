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Türk Yatırım Fonu anlaşması Resmi Gazete'de

Türk Yatırım Fonu kuruluş anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmi Gazete’de yayımlandı.

Türk Yatırım Fonu anlaşması Resmi Gazete'de

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyeleri tarafından hayata geçirilecek bir yatırım aracı olan Türk Yatırım Fonu, 16 Mart 2023’te Ankara’da gerçekleştirilen TDT Olağanüstü Zirvesi’nde imzalandı. 1 Kasım tarihinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen Türk Yatırım Fonu’nun kuruluş anlaşması, ’de kanun olarak yayımlandı.

Kanunda; Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Yatırım Fonu'na olan sermaye iştiraki taahhüdü ve bu taahhüt çerçevesinde yapılacak ödemelerin 100 milyon karşılığını geçmeyeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanının belirtilen tutarı beş katına kadar artırma yetkisi bulunacak.

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