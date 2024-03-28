Türkiye buğday unu ihracatında 10 yıldır zirvede

Türkiye, Dünya Bankası'nın son verilerine göre, buğday unu ihracatında da 2013-2022 döneminde aralıksız ilk sırada bulundu.



Türkiye, 2013 yılında 2,1 milyon ton buğday unu ihracatı gerçekleştirirken, bu alandaki dış satım 2016 yılına kadar sürekli olarak artarak 3,5 milyon ton düzeyine ulaştı. 2017-2021 döneminde ihracatta düşüş görülmesine karşın bu durum Türkiye'nin küresel ihracattaki lider konumunu etkilemedi. İhracat, 2022'de, 3,1 milyon ton olarak kayıtlara geçti.



Böylece Türkiye, 2013-2022 döneminde, buğday unu ihracatında, aralıksız zirvede yer alma başarısını gösterdi. İhracat, söz konusu dönemde yüzde 43,8 arttı. Kazakistan, Almanya, Özbekistan, Arjantin ve Hindistan ihracatta öne çıkan diğer ülkeler oldu.

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