Rapor: Türkiye ekonomisi 2024'te "turizmle" büyüyecek

Mastercard Ekonomi Enstitüsü (MEI), küresel ekonomiye dair 2024 yılı öngörülerini hazırladığı bir raporla paylaştı.

Söz konusu rapora göre, 2024 yılında çoğu ekonomide enflasyon baskıları hafifleyecek, tüketiciler işgücü piyasasındaki güç sayesinde harcama yapmaya devam edecek.

Öte yandan, bu yıl fiyat enflasyonu ücret enflasyonundan daha fazla düşecek, satın alma gücü artacak.

Mastercard, 2024 yılında küresel enflasyonun 2023 yılındaki yüzde 6 seviyesinden yüzde 4,9'a gerilemesini bekliyor.

"TÜKETİCİNİN DİRENCİ SÜRECEK"



Genel büyümede bir yavaşlama olsa da, tüketicilerin son birkaç yıldır gösterdiği direncin devam etmesi bekleniyor.



Raporda, Turizmin bölgesel olarak bazı ekonomiler için parlak nokta olmaya devam edeceği ifade ediliyor.



2023 verilerine göre,, Türkiye, Mısır, Tunus ve Birleşik arap emirlikleri, 2022'ye kıyasla Avrupalılar için en hızlı büyüyen ilk 10 destinasyon arasında yer almıştı.



İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'a yapılan rezervasyonlar aynı dönemde daralmıştı.



Rapora göre, en çok seyahat eden grup olan orta sınıf Avrupalılar için bu eğilim 2024 yılında hızlanacak.

"TÜRKİYE VE MISIR TERCİH EDİLECEK"



Türkiye ve Mısır, yaz tatillerini Güney Avrupa'da yapmayı tercih etmeyen Avrupalılar için daha uygun maliyetli destinasyonlar olmaya devam edecek.

