Türkiye ile BAE arasındaki ekonomik anlaşma yarın yürürlüğe girecek

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 3 Mart tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA)” yürürlüğe giriyor.



Ticaret Bakanlığı, anlaşmanın onay sürecinin tamamlandığını, yarından itibaren yürürlükte olacağını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İmzalanan anlaşma ile mal ticaretinde pazara giriş kapsamında tüm tarife satırlarının yüzde 80’i taraflarca taviz kapsamına alınmıştır.” denildi.



Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin küresel anlamda rekabetçi olduğu otomobiller, ticari araçlar, beyaz eşya, petro-kimya ürünleri, tekstil ve halı, ayakkabılar, plastik ürünleri ile makineler ve çeşitli elektronik cihazlar başta olmak üzere pek çok sektörde önemli kazanımlar elde edildiği belirtildi.



Anlaşmanın bölge ülkeleriyle kurulacak işbirlikleriyle, üçüncü ülkelere yönelik açılımlar elde edilmesi açısından da önem taşıdığı belirtiliyor.

5 YILDA 25 MİLYAR DOLAR HEDEFİ



Anlaşmanın 5 yılda 25 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşmasını hedeflediği ifade ediliyor.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye’nin Körfez bölgesindeki en büyük ticaret partneri konumunda olup müteahhitlikten gastronomiye ve lojistiğe; finanstan, sağlığa, eğitime ve turizme çeşitli hizmet sektörlerinde küresel anlamda markalaşmış pek çok Türk firması Birleşik Arap Emirlikleri’nde başarılı işlere imza atmaktadır.



Birleşik Arap Emirlikleri’nin kamu iştirakleri ve firmaları ülkemizde pek çok sektörde aktif bir şekilde faaliyet göstermekte, BAE’nin ülkemizdeki yeni yatırımları ve ticari iş birliklerinin sayısı katlanarak artmaktadır.



Anlaşma Mal Ticaretinin Yanısıra Türkiye’nin Güçlü Olduğu Hizmetleri ve Yatırımları da Kapsıyor:



İmzalanan KEOA ile Türkiye ve BAE’nin ticari ve ekonomik ilişkilerine yeni bir boyut kazandırılması hedeflenmektedir. Ticari ve ekonomik ilişkilerin tüm tamamlayıcı unsurlarını barındıran KEOA ile yüksek katma değerli hizmet sektörlerinin gelişimine imkân tanınması, yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması, verimli uygulamalar ve işbirlikleri ile ekonomik öngörülebilirliği artırarak iki ülke arasında ticaretin ve yatırımın teşvik edilmesi planlanmaktadır. Anlaşmaya göre hizmet ticareti, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticaretlerini kolaylaştırıcı tedbirler, kamu alımları, fikri mülkiyet, ticaret önlemleri ve diğer düzenleyici kurallar da KEOA’da yer almaktadır."