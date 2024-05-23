Türkiye, Ukrayna’nın yeniden inşası için masada

"UKRAYNA'NIN YENİDEN İMAR EDİLMESİYLE İLGİLİ MUHATAPLARIMIZLA BERABER GEREKLİ GÖRÜŞMELERİ YAPTIK"



Bakan Uraloğlu, ITF’de Ukrayna Hakkında Özel Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantı da Ukrayna'nın yeniden yapılanmasını masaya yatırdıklarını duyurdu. Bakan Uraloğlu, “Tabii elbette bizim gündemimiz ulaştırmayla ilgili olandı. Çok sayıda katılımcının dünyanın her tarafından katılımcılığın olduğunu söyleyebilirim. Orada neler yapılabilirliği ile ilgili genel tartışmalar oldu. Türkiye olarak zaten biz bu konuda 2002 yılında Cumhurbaşkanımız ve Başbakan Yardımcısı yeniden yapılanmadan sorumlu Başbakan yardımcısının imzalamış olduğu bir mutabakat zaptı vardı. Onun gerekleri noktasında biz gerekli gayretleri gösteriyoruz. Yine 31 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenmiş olan Ukrayna'nın yeniden imar edilmesiyle ilgili bir forum vardı, oraya katıldık. Orada muhataplarımızla beraber gerekli görüşmeleri yaptık.” şeklinde konuştu.



"SAVAŞIN ŞİDDETİNDEN SONRA HASAR GÖREN ULAŞTIRMA YAPILARININ TÜRK FİRMALARI TARAFINDAN TEKRAR UKRAYNA’YA DÖNEREK YAPILDIĞINI BİLİYORUM."



Türk müteahhitlik sektörünün Ukrayna'da çok ciddi yatırım ve taahhütleri olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, “Savaşın o ilk andaki şiddetinden sonra hasar gören ulaştırma yapılarının Türk firmaları tarafından tekrar Ukrayna'ya dönerek yapıldığını biliyorum. Onları biz o anlamda da teşvik ettik. Tabii bütün herkesin temennisi orada savaşın bir an önce durması noktasında gerçekten. Yoksa savaş altında yapılacak olan her şey hem daha riskli hem daha çok pahalı ama diplomasiye bir fırsat verildiği zaman Türkiye'nin neler yapabileceği de oradaki tahıl koridoruyla ve tarafları İstanbul'da bir araya getirme ile Türkiye göstermiştir. Bunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın gerçekten çok güçlü iradesi ve halen her iki tarafla konuşup söylediği sözün lafı olan tek ülke olmasının gerçekten bir katkısı var diyebilirim.” açıklamasında bulundu.



"KESİNLİKLE BİZİM TEMENNİMİZ SAVAŞIN BİR AN ÖNCE BİTMESİDİR"



Uraloğlu, Türk şirketlerinin Ukrayna’daki projelerinin finansmanları noktasında Güney Kore ve Japonya ile görüşmelerinin olduğunu belirterek, “Güney Kore olsun, Japonya olsun, onlar finansman noktasında destek verip Türk şirketleriyle Ukrayna’da belli şeyler yapma noktasında da görüşmelerimiz var. Hani biz orada ne diyelim, iyi günde firmalarımız iş yaptı, para kazandı ama kötü günde de firmalarımız orada. Rusya'yla da ilişkilerimiz iyi. Ukrayna ile de iyi. Kesinlikle bizim temennimiz savaşın bir an önce bitmesidir” dedi.



"ÜLKEMİZİN HEM EKONOMİK OLARAK HEM DE STRATEJİK OLARAK KAZANIMLARINI KORUYACAĞIZ, GELİŞTİRECEĞİZ."



Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin küresel ticaret için koridorlar arasındaki boşluğu doldurmaya çalıştığını belirterek, “Bizim eski kamyoncular vardır. O kamyoncular en iyi güzergahı en ekonomik güzergahı bilirler mutlaka oradan giderler. Şimdi bu koridorlar da tam böyle bir şey. Gerçekten Türkiye hem en kısa koridor en güvenli koridor ve yani daha ucuz olabilecek olan bir koridor ama bizim bunu mutlaka geliştirmemiz gerekir ki geliştiriyoruz. Dolayısıyla olan koridorları da alternatifleriyle beraber ortaya koymamız gerekir ki yarın olabilecek sıkıntılarda bir problemle karşılaşmamış olalım. Onun için Zengezur Koridoru’ndan tutun da Kalkınma Yolu koridoruna kadar birçok koridoru geliştiriyoruz. Sadece şunu bile söylememiz gerçekten kıymetli. Diğer koridorlardan biz yük almamıza gerek yok artanı taşımamız bile yeterli olacaktır ama aklın yolu bir herkes de daha güvenli, daha kısa, daha ekonomik koridorları tercih edecektir. Ama bunlar olduğu yerde olmuyor, gayret edeceğiz, ediyoruz, daha iyisini yapacağız ve oradan da ülkemizin hem ekonomik olarak hem de stratejik olarak kazanımlarını koruyacağız, geliştireceğiz.” İfadelerini kullandı.



Basra Körfezi’nden, Irak üzerinden Türkiye’ye, oradan bütün Avrupa’ya ulaşabilecek bir Kalkınma Yolu Koridoru üzerinde yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Uraloğlu, bu koridor da Türkiye’nin çok ciddi bir kazanımı olacağının altını çizerek, “Projede (Kalkınma Yolu) artık hani oradaki işletme hızlarından hani nerelere istasyon yapılacağa kadar konuşulmaya devam ediliyor? İşi yürüten bir İtalyan firma var. Belli bir aşamaya geldi ve biz de orada neredeyiz gerek bu işin projelendirilmesinde katkı sağlamak, sonra mutlaka yapılmasına da katkı sağlamak mutlaka finansman modeli içerisinde yer almak. Hani biz doğrudan bir para koyma noktasında değil ama yönetme noktasında yer almak ve sonrasında da işletilme noktasında yer almak. Bunların hepsinde Türkiye'nin gerçekten çok ciddi bir kazanımı var. Biz bu Irak ziyaretimizden son birkaç gün öncesinde Dışişlerimizle beraber çok yoğun bir girişimde bulunarak biz bu sürece Irak ile beraber hem Katar'ı hem de Birleşik Arap Emirlikleri'ni de kattık. Bu gerçekten bir başarı ve bu dünya kamuoyunda ilgililer nezdinde çok ciddi bir karşılık buldu ve artık körfezde bazı ülkelerin de bu sürece katılma ile ilgili taleplerinin çok güçlendiğini size söyleyebilirim. Ha neredeyiz? Projeler bitme aşamasında orada. Tabii Irak'ta şunu da atlamamak lazım, gerçekten zor bir ülke. Yaşadığı süreçten dolayı her şey çok istediğimiz hızla devam etmiyor ama buna rağmen iyi seviyedeyiz. Orada Kuzey Irak'ta biliyorsunuz bir bölgesel yönetim var. Onların bu koridordan beklentileri var vesaire bunlar konuşuluyor yani biz bu sene hani fırsat olur da başlama moduna geçebilir miyiz? Bir ihtimal ama epey sona yaklaştık diyebilirim.” şeklinde konuştu.



"ZENGEZUR KORİDORU İLE TÜRK DÜNYASINA NAHCİVAN ÜZERİNDEN DAHA RAHAT ULAŞMA İMKANI OLACAK"



Bakan Uraloğlu, koridorun ulaşımda herhangi bir problemle karşılanırsa alternatif güzergah olacağını söyledi. Uraloğlu, Türkiye’nin şu andaki ulaşımının Hazar geçişli olarak Bakü, Tiflis ve Kars hattından sağlandığını belirterek, “Bir yıldır kapalıydı ve ciddi onarımlar yapılması gerekiyor burada. Hattın bir kapasitesi var. Bu kapasitenin mutlaka geliştirilmesi gerekir. Alternatifin olması gerekir. Birinci Zengezur koridoru bu anlamda bir kapasite artırımına sebep olacak. İkincisi sizin elinizde herhangi bir problemle karşılaşırsanız alternatif bir güzergah olacak. Yine Azerbaycan Bakü geçişli daha yakın bir güzergah olacak. Daha uygun coğrafyadan iklim şartlarından geçen bir güzergah olacak. Bunu bitirdiğimiz an Türk dünyasına Nahcivan üzerinden daha rahat ulaşma imkanı olacak. Tabii burada Ermenistan sürecin içerisinde İran süresini sürecinin içerisinde yani ikisinin üzerinden de geçme söz konusu. Ermenistan'dan geçerse 43 kilometre İran'dan geçerse yaklaşık 60 kilometrelik bir koridordan bahsediyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Netleştiği zaman oradan da geçiş sağlanacak ama Azerbaycan tarafındaki bir kısım yapıldı. Bir kısım yapım çalışmaları devam ediyor. Türkiye tarafında da Dilucu-Iğdır-Kars arası 224 km’nin de ihalesini yaptık, bu sene başlıyoruz inşallah.” İfadelerini kullandı.