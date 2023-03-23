Türkiye Varlık Fonu sendikasyon kredisi sağladı

Türkiye Varlık Fonu (TVF); Asya, Avrupa, Amerika ve Orta Doğu bölgesinde yer alan 9 ülkeden 11 bankanın katılımıyla 790 milyon euro tutarında iki yıl vadeli sendikasyon kredi anlaşması imzaladı.



TVF'den yapılan açıklamaya göre, Akbank TAŞ, Malta Şubesi, Standard Chartered Bank ve Atlantic Forfaitierungs AG işleme yeni bankalar olarak katıldı. Söz konusu iki yıl vadeli kredinin yıllık faiz oranı Euribor+%4,25 olarak gerçekleşti.



ICBC ve Emirates NBD Capital Limited'in ortak koordinatörlüğünde gerçekleşen işlemde, ICBC lider talep toplayıcı, Emirates NBD talep toplayıcı, dokümantasyon ajanı ve kredi temsilcisi olarak görev aldı.



Sendikasyon kredisine ICBC kıdemli yetkilendirilmiş lider düzenleyici, Akbank T.A.S, Malta Şubesi, Emirates NBD Bank (P.J.S.C.), ING, Qatar National Bank (Q.P.S.C.) yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak; BBVA, Societe Generale, Standard Chartered Bank, Citibank, Bank of America Europe Designated Activity Company ve Atlantic Forfaitierungs AG de lider düzenleyici olarak katıldı.

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