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Türkiye Varlık Fonu'ndan kamu bankaları için sermaye artırımı adımı

Türkiye Varlık Fonu, kamu bankalarının çekirdek sermayelerini artırmak için yeniden harekete geçti. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank'ın her biri için 20 milyar liranın üzerinde sermaye artırımı gerçekleştirilecek.

Türkiye Varlık Fonu'ndan kamu bankaları için sermaye artırımı adımı

Türkiye (TVF) kamu bankalarına yönelik sermaye artırımı için adım atıyor.

Finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda TVF, en son şubat ayında 3 büyük kamu bankasının sermayesinin toplamda 48,6 milyar lira artırımı sürecinde rol aldı.

Söz konusu işlem sonucu hisselerinin tamamını elinde tutan TVF'nin ortaklık payı 'ta yüzde 87,7'ye ve VakıfBank'ta yüzde 64,8'e yükselmişti.

20 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE

Edinilen bilgiye göre, bir kez daha harekete geçen TVF, bu kez 3 büyük kamu bankasının her biri için 20 milyar liranın üzerinde sermaye artırımı işlemi gerçekleştirecek.

TVF, Mayıs 2020'de de 3 büyük kamu bankasının sermayesinin toplamda 21 milyar lira artırılması işlemi sürecini de yürütmüştü.

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